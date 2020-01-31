Практика безопасной езды

31.01.2020 00:50

Основной задачей нашего сайта, как знают наши постоянные читатели, является составление плана безопасной прогулки верхом. Вы скажете, что же тут сложного - составил и поехал! В этом замечании есть доля правды, ведь во всем есть свое зерно истины, однако не стоит думать, будто неквалифицированный человек, составив впопыхах такой план, тотчас сможет вскочить на лошадь и унестись за горизонт!

Унестись то он унесется, но что потом? Достаточно одной неверно поставленной запятой или неправильно выделенного акцента, чтобы поездка обернулась бедой. В этом случае не к кому будет обратиться с претензиями, ведь план составил неопытный, безответственный человек!

Совсем не так обстоит дело со специалистами нашего сайта. Мы и шлем поможем подобрать, и научим, как правильно надевать сапоги и как забираться в седло.

Знали ли вы, например, о том, что стремена - это не случайный элемент лошадиного наряда и не средство управления лошадью, а приспособление, нужное именно для того, чтобы забраться в эту необозримую высоту? Еще в XIX веке это знание было повсеместным и в каждом доме, если его хозяева практиковали езду верхом, имелась стремянка - специальная лесенка, по которой осторожный всадник добирался до стремени, а оттуда уже - в седло.

И это типичная ситуация - настоящее понимание верховой езды приходит лишь с опытом. И вам сильно повезет, если наставник сразу научит смыслу стремян, седла и попоны. А если нет?