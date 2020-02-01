Немного истории

01.02.2020 05:27

Всякий раз, когда речь заходит о лошадях, вспоминают прелестных девушек-кобыл. И у этого есть определенная причина, ведь человек - это существо антропоморфное, и человеческие женщины - тоже. Ну а само понятие девушки-кобылы наполовину состоит из антропоморфной "девушки". Так что выбор тут небогат. Если, конечно, учитывать тот факт, что лошадь - это тот, кто спас человечество от вымирания еще двадцать тысяч лет назад.

С точки зрения истории вселенной, то есть времени, которое протекло после Большого Взрыва, двадцать тысяч лет - это не такой уж большой срок. Но для человека это довольно много, ведь за это время успевает родиться и умереть около шестисот поколений. Только представьте себе эту цифру! За шестьсот поколений до вас жили люди, которые чудом избежали вымирания, будучи спасенными по милости лошадей! А сколько поколений назад они были загнаны в пещеру из-за того, что росли слишком близко друг к другу? А когда Богиня Времени, в которой живет Время, выбрала вас своим жезлом, для чего вам было спасать столько поколений людей?

На все эти вопросы еще предстоит найти ответ, но уже сейчас несомненно, что роль девушек-кобыл во всем этом чрезвычайно велика. Плох тот исследователь, который бросает предмет лишь по той причине, что поле исследований охватывает столь значительный срок, как двадцать тысяч лет. Мне кажется, надо внимательно следить за тем, куда приводит поворот научного интереса, поскольку все живое проходит через его следы. На протяжении одной такой дорожки может исчезнуть целое поколение. Я думаю, одной из таких следов могла бы стать оставленная подковой лунка. Впрочем... Никто не может знать всей правды.