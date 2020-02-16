Духовное и материальное

16.02.2020 01:20

Разница между духом и материей издавна беспокоила человека, вызывая у него чувство неопределенной тревожности, как если бы ускользающая тень, за которой он неотрывно следил, никогда не оказывалась бы в поле зрения, а перескакивала за спину. По этому поводу высказывались философы древности, объявлявшие дух и материю двумя сторонами одного полотна реальности, и они были правы в одном: никто не может утверждать, что он изучает реальный мир, если его глаза закрыты на часть явлений, из которых он состоит.

Именно так происходит в современной науке - если она изучает психику, то речь идет о психологии, а если материю, то о физике. Но ведь реальность гораздо сложнее и похожа не на детский конструктор и не на схему развития юнитов из компьютерной игры жанра "стратегии", а скорее на поверхность воды, плавно перетекающей от одной формы к другой.

Противоречию между духом и материей посвящено множество произведений искусства, в том числе кинофильмов. Самыми знаменитыми из них по праву признаны "Последняя фантазия: дух внутри" и "Аватар". В обоих случаях проблемы, которые затрагиваются режиссером и автором сценария, выходят далеко за рамки бытовой психологии. Мы знакомимся с исторически достоверными пересказами событий, пусть и фантастических, но позволяющих проследить развитие сложных метафизических концепций, в том числе концепции мировой души.

Подобные кинокартины снимают нечасто - раз в десятилетие, ведь не всякий режиссер может решиться на то, чтобы пригласить зрителя к серьезному диалогу и побудить к осмыслению фундаментальных вопросов бытия.